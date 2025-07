Cina | scopriamo estate a Snow Ruyi di Chongli

Scopri l'estate a Snow Ruyi di Chongli, il cuore pulsante della “Città dei Giochi Olimpici Invernali”. Mentre il clima fresco e gli eventi sportivi infiammano l’atmosfera, questa località si trasforma in un mix irresistibile di avventura, cultura e innovazione. Negli ultimi anni, il Centro nazionale di salto con gli sci ha evoluto la sua funzione, offrendo un’esperienza che va oltre lo sport, diventando una destinazione ideale anche per il turismo culturale e le conferenze. Un luogo da scoprire e vivere tutto l’anno.

Il clima fresco e i caldi eventi sportivi stanno attirando un'ondata dopo l'altra di visitatori a Chongli, la "Citta' dei Giochi olimpici invernali". Negli ultimi anni, Chongli ha ampliato le funzioni delle sedi di questi giochi, come il Centro nazionale di salto con gli sci, o "Snow Ruyi", attraverso ristrutturazioni adattive, passando dall'uso puramente sportivo al turismo culturale, all'organizzazione di conferenze e alle capacita' espositive. Attualmente, queste sedi sono utilizzate tutto l'anno. Questa trasformazione dalla popolarita' stagionale invernale sta rendendo l'eredita' olimpica una nuova forza trainante per lo sviluppo di alta qualita' di Chongli.

In questa notizia si parla di: chongli - snow - ruyi - cina

