Scuola senza voti | a Pisa la sperimentazione che mette al centro la valutazione formativa

A Pisa nasce un'innovativa sperimentazione scolastica che abbandona i voti numerici a favore di valutazioni scritte dettagliate, con l’obiettivo di ridurre l’ansia, valorizzare il percorso individuale e promuovere l’autovalutazione. Un modello ispirato a esperienze internazionali, pronto a rivoluzionare il nostro sistema educativo. Scopri come questa iniziativa possa cambiare il modo in cui apprendiamo e insegnamo, trasformando la scuola in un luogo più umano e stimolante.

A Pisa prende avvio una nuova sperimentazione che sostituisce i voti numerici con valutazioni scritte dettagliate. Obiettivo: ridurre l’ansia, valorizzare il percorso personale e stimolare l’autovalutazione. Un modello che riprende esperienze internazionali e si propone come rivoluzione educativa anche nel nostro sistema scolastico Il progetto “Oltre il voto”: perché superare la valutazione numerica Due classi . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

