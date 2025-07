Gaza Trump annuncia tregua di 60 giorni

In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, l’ex presidente Donald Trump ha annunciato una possibile tregua di 60 giorni tra Israele e Hamas, portando speranze di pace in un contesto di conflitto esteso. Mentre Hamas chiede la fine del combattimento, le sorti della regione sono appese a questo delicato accordo. Servizio di Giorgia Bresciani. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione continua.

