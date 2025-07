Il Papa la nostra terra sta cadendo in rovina

Il nostro pianeta, cuore pulsante della vita, sta gridando aiuto. Dalla deforestazione alle catastrofi climatiche, l'emergenza ambientale si fa sempre più pressante, minacciando un futuro incerto per le prossime generazioni. È il momento di agire con determinazione e consapevolezza: solo attraverso azioni condivise possiamo salvare la nostra terra e ridare speranza al mondo. La domanda è: siamo pronti a fare la differenza?

"In diverse parti del mondo è ormai evidente che la nostra terra sta cadendo in rovina. Ovunque l'ingiustizia, la violazione del diritto internazionale e dei diritti dei popoli, le diseguaglianze e l'avidità da cui scaturiscono producono deforestazione, inquinamento, perdita di biodiversità. Aumentano in intensità e frequenza fenomeni naturali estremi causati dal cambiamento climatico indotto da attività antropiche, senza considerare gli effetti a medio e lungo termine della devastazione umana ed ecologica portata dai conflitti armati". Lo scrive il Papa nel Messaggio per la X Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato.

