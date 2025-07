Tramvia Firenze | linea T1 interrotta da lunedì 7 per sostituzione binari Stop di oltre un mese

Se sei un pendolare o un visitatore di Firenze, preparati a un cambiamento temporaneo per migliorare il servizio della tramvia. A partire da lunedì 7, la linea T1 sarà interrotta per oltre un mese, mentre la T2 continuerà a funzionare normalmente. Scopri come pianificare i tuoi spostamenti e le alternative disponibili in questo periodo di lavori, perché la città si impegna a offrirti un servizio sempre più efficiente e moderno.

La T1 farà servizio da 'Villa Costanza' a 'Porta al Prato-Leopolda', e viceversa, e da 'Unità ' a 'Careggi', e viceversa; la linea T2 farà regolare servizio e non sarà interessata dalle interruzioni

