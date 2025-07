Cina | Hubei animali domestici viaggiano su treni ad alta velocita’

In un sorprendente passo verso il futuro dei viaggi, la provincia di Hubei in Cina ha inaugurato il primo servizio sperimentale di trasporto di animali domestici sui treni ad alta velocità. I proprietari di cani e gatti possono ora condividere l’avventura delle ferrovie più veloci, creando un ponte tra comfort e innovazione. Un esempio che apre nuove strade per il benessere degli amici a quattro zampe durante i loro spostamenti.

Un passeggero mette un gatto domestico in trasportino alla Wuhan Railway Station di Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, ieri primo luglio 2025. Nel primo giorno della corsa estiva ai viaggi di quest’anno, ieri a Wuhan sono saliti a bordo dei treni proiettile alcuni cani e gatti domestici qualificati al seguito dei loro proprietari, con il servizio pilota per il trasporto di animali domestici sulle ferrovie ad alta velocita’ che ha ampliato la sua portata a partire dal 20 giugno. Ogni viaggiatore puo’ portare con se’ un animale domestico sano che non pesi piu’ di 15 chili e che non superi i 40 centimetri di altezza alla spalla, accompagnato da un certificato di quarantena valido, secondo la China State Railway Group Co. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hubei, animali domestici viaggiano su treni ad alta velocita’

