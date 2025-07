Stefanina Riva | Uccisa dal figlio che ha simulato morte per una caduta Chiesta perizia psichiatrica per Federico Crotti

Una vicenda che scuote Milano quella di Piera Stefanina Riva, uccisa dal figlio Federico Crotti, che avrebbe simulato la propria morte per una caduta accidentale. La difesa chiede una perizia psichiatrica e sull’effetto di alcol e droghe, sollevando dubbi sulla sua piena capacità di intendere e volere. Un caso che pone l’accento sulla complessità psicologica e giudiziaria, lasciando aperta la domanda: cosa ha realmente spinto Federico a compiere un gesto così estremo?

Milano - Ha chiesto che i giudici dispongano una perizia psichiatrica, ma anche sul suo "stato di intossicazione" da alcol e stupefacenti al momento dei fatti, la difesa di Pietro Federico Crotti. Il 47enne è stato  arrestato lo scorso 11 marzo con l'accusa di aver strangolato con una cintura la madre 75enne Piera Stefanina Riva, fingendo, però, che fosse morta per una caduta accidentale in casa nel loro appartamento di via Wildt. L'anziana era stata trovata senza vita la notte del 13 gennaio. L'istanza del legale dell'imputato, l'avvocato Carmelo Scambia, è stata avanzata nella prima udienza del processo davanti alla Corte d'Assise di Milano (giudici togati Bertoja e Fioretta). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefanina Riva: “Uccisa dal figlio che ha simulato morte per una caduta”. Chiesta perizia psichiatrica per Federico Crotti

