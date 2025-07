Settore giovanile primo contratto da professionista per Cioffi In chiusura anche Arena

Un'altra grande notizia per il settore giovanile della Roma: Cristian Cioffi, talento classe 2009, firma il suo primo contratto da professionista e si prepara ad essere parte integrante dell'Under 18. Un traguardo che consacra il percorso di crescita del giovane difensore, simbolo delle ambizioni della società giallorossa. Cioffi dichiara: “Onorato e orgoglioso di aver firmato con la Roma”. La sua avventura sta appena iniziando, e il futuro promette grandi cose.

Nuova importante giornata per il settore giovanile della Roma, che in questo inizio di calciomercato sta diventando grande protagonista tra acquisti e rinnovi. Proprio sotto quest'ultimo punto di vista è arrivato anche il primo contratto da professionista per Cristian Cioffi, difensore classe 2009, che dalla prossima stagione dovrebbe essere aggregato alla formazione Under 18. Cioffi: "Onorato e orgoglioso di aver firmato con la Roma". Cioffi non ha nascosto tutta la propria felicità, soddisfazione e gratitudine, commentando sul proprio profilo Instagram questo importante obiettivo: " Contento, onorato e orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Roma.

