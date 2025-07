Accoltellò e uccise Manuel Mastrapasqua per le cuffiette chiesti 20 anni per Daniela Rezza

Una drammatica vicenda di violenza scuote Milano, dove Daniele Rezza ha brutalmente accoltellato Manuel Mastrapasqua, uccidendolo per un motivo insulso: delle cuffiette del valore di soli 15 euro. La procura ha chiesto 20 anni di carcere per l’imputato, evidenziando la gravità di un gesto che ha sconvolto una comunità . La tragica vicenda ci ricorda quanto possa essere sottile il confine tra normalità e follia, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

Accoltellò Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per rapinargli le cuffiette del valore di 15 euro. La procura di Milano ha chiesto di condannare Daniele Rezza – fermato poco l'omicidio – a vent'anni di carcere. La vittima fu aggredita in strada a Rozzano lo scorso 11 ottobre (Milano) e fu trovata agonizzante in strada dai carabinieri. Il 31ennne stava rientrando a casa dal lavoro, dopo aver terminato un turno serale. Una coltellata al torace che non gli aveva ha lasciato scampo. Trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano, era morto poco dopo. La pm Letizia Mocciaro ha chiesto ai giudici della Corte d'Assise di escludere tutte le aggravanti all'imputato (a sinistra nella foto) e di riconoscere le attenuanti generiche, 19enne all'epoca dei fatti, le attenuanti generiche e la continuitĂ tra il reato di rapina e quello di omicidio.