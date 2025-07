Nico Gonzalez Juve | i bianconeri hanno deciso quale sarà il futuro dell’argentino! Sarà addio Madama vorrebbe introitare questa cifra Tutti i dettagli

La Juventus ha ormai preso una decisione chiara sul destino di Nico Gonzalez: l’addio potrebbe essere imminente. Dopo le deludenti prestazioni recenti, i bianconeri sono pronti a cedere l’attaccante argentino, fissando un prezzo di vendita che potrebbe far gola ai club interessati. La volontà è quella di riorganizzare la rosa e capitalizzare sull’investimento effettuato. Tutti i dettagli sulla possibile partenza di Nico Gonzal...

Nico Gonzalez Juve: dopo il deludente Mondiale per Club vorrebbero cederlo! Fissato il prezzo del suo cartellino. La Juventus sta valutando con attenzione il futuro di Nico Gonzalez dopo l’ennesima prestazione deludente fornita nella sfida contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Come riportato da Eurosport, la Juve spera di trovare in tempi brevi una sistemazione per il giocatore, che non ha brillato nelle ultime uscite e non ha convinto appieno il tecnico Igor Tudor. L’operato di Gonzalez nella scorsa stagione, compresa la sua prestazione nel torneo mondiale, ha portato la dirigenza bianconera a considerare la sua partenza come una scelta inevitabile per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com