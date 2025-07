Clima nuovo target Ue | tagliare il 90% delle emissioni entro il 2040

La Commissione Europea ha annunciato una svolta storica: un ambizioso obiettivo di ridurre del 90% le emissioni di gas serra entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990. Questa proposta rivoluzionaria punta a garantire un futuro più sostenibile, attirando investimenti, stimolando innovazione e rafforzando la leadership industriale europea. Un passo decisivo verso un'Europa più verde e sicura, che trasforma le sfide climatiche in opportunità di crescita e progresso.

La Commissione Europea ha proposto oggi una modifica alla legge Ue sul Clima, fissando un obiettivo climatico per il 2040 di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra (GHG) rispetto ai livelli del 1990, come richiesto dagli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029. Ciò offrirà certezza agli investitori e innovazione, rafforzerà la leadership industriale delle nostre imprese e aumenterà la sicurezza energetica dell’Europa, scrive l’esecutivo europeo. La proposta Ue. La proposta odierna si basa sull’attuale obiettivo giuridicamente vincolante dell’Ue di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e definisce un modo più pragmatico e flessibile per raggiungerlo, nell’ottica di un’economia europea decarbonizzata entro il 2050. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Clima, nuovo target Ue: tagliare il 90% delle emissioni entro il 2040

