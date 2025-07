Visite private in orari di servizio arrestato primario dell’ospedale di Piacenza

Un grave scandalo scuote l’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza: un primario è stato arrestato per aver effettuato visite private durante gli orari di servizio, intascando pagamenti in contanti. Una scoperta che solleva dubbi sulla deontologia medica e sulla trasparenza delle strutture pubbliche. L’indagine, condotta dai carabinieri del Nas di Parma, ha portato all’adozione di misure restrittive, evidenziando come l’etica professionale sia sotto assedio.

Piacenza, 2 luglio 2025 – Visitava privatamente i pazienti durante giorni e orari in cui avrebbe dovuto essere in servizio in ospedale, intascando i pagamenti in contanti: così per un medico primario all’ospedale Guglielmo da Saliceto, a Piacenza, sono scattati gli arresti domiciliari. A procedere con l’esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip del Trubunale di Piacenza sono stati i carabinieri del Nas di Parma, dopo un’articolata attività investigativa che ha portato il medico ad essere gravemente indiziato dei reati di peculato continuato e truffa aggravata continuata ai danni della locale Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite private in orari di servizio, arrestato primario dell’ospedale di Piacenza

