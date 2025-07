Ferrara bimba ricoverata | choc anafilattico per aver mangiato brioche

Una bambina di 18 mesi a Ferrara è finita in ospedale in choc anafilattico dopo aver mangiato una brioche con crema di pistacchio. L’incidente, avvenuto al Lido Estense, ha scatenato grande preoccupazione tra i genitori e i presenti. La rapidità del pronto soccorso ha evitato conseguenze più gravi. Questa vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle allergie alimentari nei più piccoli, un aspetto cruciale per garantire la loro sicurezza.

Una bambina di un anno e mezzo è stata portata d'urgenza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara) in choc anafilattico. La piccola si è sentita male subito dopo aver addentato una brioche con la crema di pistacchio mentre si trovava con i genitori nel bar di un bagno, a Lido Estense. I titolari dello stabilimento hanno immediatamente lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari che, dopo le prime cure, hanno trasportato con codice di massima gravità la piccola a Cona.

