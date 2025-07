Liam Gallagher nella bufera | il tweet con insulto razzista e le scuse ai fan sudcoreani

Liam Gallagher, volto iconico degli Oasis, si trova al centro di una bufera mediatica dopo un tweet controverso rivolto ai fan asiatici, in particolare sudcoreani. La sua reazione immediata di scuse ha conquistato l’attenzione dei media, ma il caso solleva ancora una volta il dibattito sulla sensibilità e le responsabilità delle celebrità online. Riuscirà Liam a rinsaldare il rapporto con i suoi fan e a superare questa crisi?

A pochi giorni dall’inizio dell’attesissimo ‘Oasis Live 25 Tour’, Liam Gallagher è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato (e successivamente cancellato) un tweet contenente un presunto insulto razzista, rivolto involontariamente ai fan asiatici della band, in particolare a quelli sudcoreani. Vediamo cosa è successo. Il 52enne frontman degli Oasis, che tornerà sul palco insieme al fratello Noel Gallagher per la prima volta dal 2009, ha postato su X  la parola “ching chong”, un termine notoriamente offensivo e storicamente usato per ridicolizzare le lingue e culture dell’Asia orientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net