Fontecchio-Heat istruzioni per l' uso | cosa deve fare per rilanciarsi in Nba

Fontecchio Heat sta vivendo una svolta epocale: dall’ala azzurra nel giro dei grandi, ora si trova a Miami, sotto la guida di Pat Riley e Spoelstra, pronti a rilanciarlo nel cuore della NBA. Ma quali mosse strategiche deve compiere per riconquistare il suo spazio in campo e tornare a brillare? Ecco le istruzioni per un rinascimento professionale che può cambiare il suo destino.

L'ala azzurra, nello scambio che ha portato Duncan Robinson a Detroit, si ritrova in Florida a 29 anni alla corte di eccellenze come Pat Riley e coach Spoelstra.

NBA, Simone Fontecchio lascia Detroit e passa ai Miami Heat: nuova sfida per l’azzurro - La free agency NBA ha appena preso il via, e già si scaldano i motori del mercato! Simone Fontecchio, l’azzurro che ha conquistato la scena internazionale, lascia i Detroit Pistons per approdare ai Miami Heat.

Simone Fontecchio crea l'hashtag in abruzzese #nenmellà e diventa subito virale: cosa significa e perchè lo usa - In Michigan, come prima nello Utah quando militava nei Jazz, è scoppiata la Fontecchiomania. Riporta ilpescara.it

