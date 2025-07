Ue propone taglio 90% emissioni al 2040 con flessibilità

La Commissione europea ha delineato un ambizioso piano di riduzione delle emissioni, puntando a un taglio del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Un obiettivo che apre nuovi scenari per la lotta al cambiamento climatico, offrendo ai governi strumenti flessibili e innovativi, come l’uso di crediti di compensazione internazionale a partire dal 2036. Un passo deciso verso un futuro più sostenibile, che richiede impegno e collaborazione globale.

La Commissione europea propone di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990 come tappa intermedia per la neutralità climatica entro metà secolo. Lo prevede il target climatico al 2040 adottato dall'Esecutivo europeo che, come anticipato, offre ai governi una serie di opzioni di flessibilità per il raggiungimento dell'obiettivo. Tra queste, il ricorso a partire dal 2036 a crediti di compensazione internazionale del carbonio nel computo delle emissioni: l'Ue potrà acquistare 'crediti' da azioni green svolte all'estero fino a una quota massima del 3% delle emissioni nette dell'Ue nel 1990.