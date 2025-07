Pagani corriere rapinato in strada | caccia a due uomini

Un nuovo episodio di criminalità scuote Pagani: un corriere è stato rapinato in strada da due malviventi a bordo di uno scooter, che hanno sottratto 100 telefoni e l’auto dell’autista. La rapina, avvenuta nel cuore della città, ha destato grande preoccupazione tra i cittadini. Le forze dell’ordine sono subito intervenute: il veicolo è stato rinvenuto poche ore dopo grazie ai sistemi di localizzazione. La caccia ai responsabili è aperta, e la comunità spera in una pronta soluzione...

Un nuovo episodio di criminalità si è verificato nei giorni scorsi a Pagani, dove un corriere che trasportava 100 telefoni cellulari è stato rapinato da due malviventi a bordo di uno scooter. I due banditi hanno fermato il veicolo, costringendo l’autista a scendere, per poi fuggire con l’automobile e l’intero carico, destinato a un negozio della città. Le indagini. Il mezzo è stato rinvenuto poche ore dopo grazie al sistema di localizzazione GPS, ma della merce rubata non è stata trovata alcuna traccia. Secondo la testimonianza del corriere, l’aggressione sarebbe avvenuta sotto la minaccia di un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pagani, corriere rapinato in strada: caccia a due uomini

