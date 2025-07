Ucraina Mosca | Con meno armi a Kiev più vicina fine della guerra

La recente sospensione delle forniture di armi agli ucraini da parte degli Stati Uniti apre nuovi scenari nel conflitto, con Mosca che vede questa decisione come un passo verso la fine dell’“operazione militare speciale”. Meno supporto militare, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, avvicina la conclusione di uno dei conflitti più complessi degli ultimi tempi. Ma cosa significherà realmente questo per il futuro di Kiev e Mosca?

Mosca commenta positivamente la sospensione della fornitura di alcune armi a Kiev da parte degli Stati Uniti. “Meno armi vengono fornite all’Ucraina, più vicina è la fine dell’operazione militare speciale “, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov . “Operazione militare speciale” è la dicitura con cui il Cremlino si riferisce al conflitto in Ucraina. La Casa Bianca infatti ha confermato la sospensione nell’invio di missili antiaerei e altre munizioni all’Ucraina. “Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani a seguito di una revisione del Dipartimento della Difesa sul supporto militare e sull’assistenza del nostro Paese ad altri Paesi in tutto il mondo”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it