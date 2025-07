Calciomercato Inter l’erede di Kroos per sostituire Calhanoglu

L’Inter si prepara a un’importante rivoluzione di mercato: con Calhanoglu ormai sul punto di lasciare i nerazzurri, i dirigenti puntano a trovare un erede all’altezza. Tra i nomi più caldi spicca Stiller, considerato il “nuovo Kroos” e candidato ideale a sostituire il turco nel cuore del centrocampo. Una scelta strategica per mantenere la qualità e l’equilibrio della squadra, ma anche una scommessa che potrebbe scrivere il prossimo capitolo della storia interista.

Inter, Stiller per il dopo-Calhanoglu: il “nuovo Kroos” nel mirino L’Inter si trova a un bivio dopo lo scontro tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, con il turco sempre più vicino all’addio. Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense (2-0), le parole dure del capitano (“Chi non vuole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, l’erede di Kroos per sostituire Calhanoglu

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - kroos - calciomercato

Lo sfogo di Calhanoglu: “Il vero leader non cerca colpevoli. Mai tradito l’Inter” - Lo sfogo di Lautaro Martinez ha acceso le polemiche: un momento di tensione tra compagni, ma Hakan Calhanoglu, vero leader, risponde con fermezza e senza mezzi termini.

Inter, Stiller per il dopo-Calhanoglu: chi è il nuovo Kroos, cresciuto nel Bayern e che ha già stregato Nagelsmann; Kroos: Se devo scegliere tra un allarme per casa o Acerbi davanti alla porta, prendo lui; Calhanoglu: 'Sono io il miglior regista, più di Rodri e Kroos. Futuro? Voglio restare e l'ho detto, poi decide l'Inter'.

Inter, Stiller per il dopo-Calhanoglu: chi è il "nuovo Kroos", cresciuto nel Bayern e che ha già stregato Nagelsmann - Dopo giorni di rumors, voci e sirene di mercato dalla Turchia, il caso Hakan Calhanoglu è deflagrato pesantemente in casa Inter. calciomercato.com scrive

Inter, affare in Bundesliga: scambio per il nuovo Kroos - L'Inter guarda in Bundesliga per il suo calciomercato: attenzione al possibile arrivo del nuovo Kroos in nerazzurro ... Come scrive spaziointer.it