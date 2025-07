Fano cani in passerella per solidarietà | successo per l' aperitivo benefico

Una serata indimenticabile all’insegna della solidarietà e dell’amore per gli animali, che ha visto protagonista una simpatica passerella canina a Fano. L’“Aperitivo di beneficenza con sfilata canina” ha unito divertimento e generosità, portando sotto i riflettori i cani di famiglia e gli ospiti del Canile del Ragano. Un evento che ha dimostrato come la passione per i nostri amici a quattro zampe possa diventare un gesto concreto di solidarietà, offrendo speranza a tanti...

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 2 luglio 2025 – Una serata all’insegna della spensieratezza, del divertimento e dell’ amore per gli animali: è stato questo lo spirito dell’“ Aperitivo di beneficenza con sfilata canina ” che domenica scorsa ha animato lo spazio di Omnia Passeggi, portando sotto i riflettori non solo i cani di famiglia ma anche alcuni ospiti del Canile del Ragano, nella speranza che per qualcuno di loro quella passerella fosse il primo passo verso una nuova casa. Organizzato dall ’associazione Impronta Ribelle odv, l’evento ha trasformato un semplice aperitivo in un’occasione di incontro tra umani e animali, tra volontari e cittadini, tra chi già ha un amico peloso accanto e chi potrebbe scoprirne il desiderio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, cani in passerella per solidarietà: successo per l'aperitivo benefico

