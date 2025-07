Percorsi sostegno GPS e immissioni in ruolo docenti 2025 26 RISPOSTE AI QUESITI

Se sei un docente interessato alle novità sui percorsi di sostegno, GPS e immissioni in ruolo per il 2025/26, non potrai perdere le preziose risposte di Chiara Cozzetto, sindacalista di Anief. Con chiarezza e competenza, affronta i quesiti più frequenti su percorsi INDIRE, università e le nuove modalità riservate ai docenti con anni di servizio o specializzati all'estero. L'articolo Percorsi sostegno, GPS e immissioni in ruolo docenti 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI diventa così uno strumento indispensabile per orientarsi

Chiara Cozzetto, sindacalista e rappresentante del direttivo nazionale di Anief ha risposto alle domande dei nostri lettori sui percorsi INDIRE Università riservati ai docenti con tre anni di servizio ex art. 6 del DL 712024 o specializzati estero ex art. 7 sempre del DL 712024, le cui iscrizioni sono state avviate in questi giorni. L'articolo Percorsi sostegno, GPS e immissioni in ruolo docenti 202526. RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - docenti - sostegno - immissioni

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU: dovranno concludersi non oltre ottobre 2025, in tempo per il concorso docenti PNRR3 - I percorsi abilitanti di 60 e 30 CFU devono essere completati entro ottobre 2025, in vista del concorso docenti PNRR3.

INDIRE apre le iscrizioni ai Percorsi di specializzazione sul sostegno Destinati ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni. Le domande si presentano online dal 25 giugno all’8 luglio 2025. Tutte le info e la p Vai su Facebook

Percorsi sostegno, GPS e immissioni in ruolo docenti 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI; Nuovo decreto scuola: riforma del reclutamento, percorsi abilitanti e specializzazione sul sostegno; Vincitori dei concorsi PNRR: a quale percorso abilitante dovranno iscriversi? [Chiarimenti e casi particolari].

Indire sostegno, corsi al via: tutte le info – DIRETTA ore 12,30 - 77 del 24 aprile 2025, INDIRE ha pubblicato gli avvisi relativi a: Art. tecnicadellascuola.it scrive

Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE - 6 e 7 del DL 71/2024 riservati ai docenti con almeno tre anni di servizio sostegno nel grado richiesto negli ... Come scrive orizzontescuola.it