Innovazione in ginecologia | Aoup attiva trattamento dei fibromi uterini a radiofrequenza

L’innovazione in ginecologia sta trasformando il modo di affrontare i fibromi uterini: a Pisa, alcune pazienti hanno già beneficiato della miolisi a radiofrequenza, una tecnica ultra-mininvasiva e altamente efficace. Questa metodica, introdotta negli anni Dieci, rappresenta un passo avanti fondamentale nel trattamento dei fibromi, offrendo soluzioni meno traumatiche e più rapide. Scopri come questa rivoluzione può cambiare la vita delle donne, aprendo nuove prospettive di cura.

Pisa, 2 luglio 2025 – Alcune pazienti pisane hanno già potuto usufruire della miolisi a radiofrequenza, un trattamento ultramininvasivo per i fibromi uterini introdotto nei primi anni dieci del terzo millennio: l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana è uno dei centri italiani che offrono questa metodica innovativa. Gli interventi sono stati eseguiti da Andrea Panattoni, specialista dell’unità operativa Ostetricia e ginecologia 1 diretta da Tommaso Simoncini, ordinario di Ginecologia e ostetricia all’Università di Pisa. I fibromi uterini – di cui molte donne soffrono – sono una patologia benigna comune e spesso molto invalidante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Innovazione in ginecologia: Aoup attiva trattamento dei fibromi uterini a radiofrequenza

