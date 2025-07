Comelit Group e MACE | una storia di fiducia e crescita condivisa

Comelit Group e M.A.C.E si sono uniti in una storia di fiducia e crescita condivisa, distinguendosi per una collaborazione solida e duratura. Comelit, leader nei sistemi di sicurezza integrata, e M.A.C.E., con oltre 45 anni di esperienza nel settore edilizio romano, hanno costruito insieme un percorso di successi che unisce innovazione e affidabilità . Questa partnership testimonia come la sinergia tra eccellenze possa creare progetti all’avanguardia, consolidando il loro ruolo di punti di riferimento nel panorama italiano.

Una collaborazione solida e duratura: è così che si può definire il rapporto tra Comelit Group, realtĂ di riferimento nel settore dei sistemi di sicurezza integrata, e M.A.C.E S.r.l., impresa di costruzioni romana con oltre 45 anni di esperienza e un ampio portfolio di progetti di prestigio. Fondata nel 1980 come attivitĂ familiare, oggi conta 100 collaboratori e opera in ambito pubblico e privato, gestendo progetti edilizi complessi con particolare attenzione agli aspetti impiantistici e tecnologici. “Quando sono entrato in Comelit, dieci anni fa, è iniziata con M.A.C.E. una collaborazione che nel tempo si è trasformata in una solida partnership, fondata su un confronto tecnico continuo, sulla scelta delle soluzioni piĂą adatte ai loro progetti e su un supporto costante, sia in fase progettuale sia direttamente sul campo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Comelit Group e M.A.C.E.: una storia di fiducia e crescita condivisa

