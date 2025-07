La Ferrari Amalfi in esposizione nella perla della Costiera

Un capolavoro di stile e potenza, la Ferrari Amalfi si mostra ora nel cuore della Costiera Amalfitana, regalando agli appassionati un’esperienza unica. Presentata in anteprima mondiale ad Amalfi, questa straordinaria vettura sarà in esposizione nella suggestiva Piazza Duomo, tra storia e innovazione. Dopo tre giorni di eventi esclusivi con i buyers internazionali, il suo colore “Verde…” renderà indimenticabile questa occasione, segnando un nuovo capitolo nell’eleganza automobilistica.

La nuova Ferrari Amalfi è stata presentata ufficialmente ieri sera nel corso della premiere mondiale ad Amalfi. Sarà in esposizione per il pubblico nella suggestiva Piazza Duomo, dominata dalla storica Cattedrale di Sant’Andrea. Al termine della tre giorni riservata ai buyers internazionali — circa un migliaio, provenienti da ogni parte del mondo — per le giornate di venerdì 4 e sabato 5 luglio la Ferrari Amalfi dal nuovo colore “Verde Costiera” sarà visibile a cittadini, turisti e appassionati. Questa esclusiva anteprima pubblica rappresenta un omaggio simbolico al territorio, da cui l’auto prende il nome, e conferma ancora una volta il legame tra Ferrari, il design italiano e le eccellenze paesaggistiche e culturali del Belpaese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Ferrari Amalfi in esposizione nella perla della Costiera

