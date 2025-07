Squid Game nuovo record | Oltre 60 milioni di visualizzazioni nei primi tre giorni per la stagione 3

Il successo travolgente di Squid Game continua a sorprendere: oltre 60 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni per la terza stagione, confermando il suo status di fenomeno globale. La serie, ormai un punto di riferimento su Netflix, ha conquistato il primo posto in tutti e 93 i Paesi, dimostrando ancora una volta il suo irresistibile fascino. Ma quali segreti ci sono dietro questo incredibile trionfo?

Squid Game si conferma il fenomeno numero 1 su Netflix con l'uscita della terza stagione che ha anche raggiunto il primo posto in ognuno dei 93 Paesi in cui Netflix diffonde le classifiche Top 10.

