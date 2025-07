Simone Velasco | Conca non aveva avuto i giusti spazi da professionista Preferivo il ciclismo più umano di prima

Stagione di Simone Velasco, un viaggio tra sfide e successi che mette in luce il suo talento e la sua crescita. Dopo aver vissuto momenti di difficoltà e mancanza di spazi, l’Elbano classe 1995 ha dimostrato di saper emergere, conquistando piazzamenti prestigiosi come il quarto alla Liegi e il terzo al Giro dell’Appennino. Qual è il bilancio di questa avventura finora?

7276 km, 44 i giorni di corsa. Sono questi alcuni numeri della decima stagione da professionista di Simone Velasco in forza alla XDS Astana, formazione con la quale quest’anno è in scadenza di contratto. Insieme all’Elbano classe 1995 abbiamo stilato un bilancio di questa prima parte di stagione dove è riuscito ad ottenere degli ottimi piazzamenti, come il quarto posto alla Liegi e il terzo al Giro dell’Appennino. Qual è il bilancio di questa prima parte di stagione? Sei soddisfatto? Tanti buoni piazzamenti ma al momento è mancata una vittoria. “La prima parte di stagione è andata bene, è mancata la vittoria personale ma come squadra abbiamo e stiamo correndo bene quindi sono soddisfatto”. 🔗 Leggi su Oasport.it