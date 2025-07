Da scarto a pilastro del nuovo corso | così Gasperini ha cambiato idea su un suo calciatore

Da scarto a pilastro del nuovo corso: un cambio di rotta sorprendente. Gian Piero Gasperini, noto per le sue intuizioni tattiche e motivazionali, ha trasformato completamente il destino di un suo calciatore, passando da addio annunciato a protagonista indiscusso della squadra. Un esempio di come la fiducia e la convinzione possano riscrivere le sorti di un atleta, dimostrando che nel calcio nulla è scritto…

Sembrava un addio definitivo, uno di quelli senza rimpianti. Poi è cambiato tutto: una stagione brillante, uno sguardo diverso, una chiamata che non ti aspetti (AnsaFoto) – serieanews.com Si sa, con Gian Piero Gasperini niente è scontato. Negli anni ci ha abituati a due cose: a rigenerare calciatori che sembravano sul punto di salutare, e a far fuori all’improvviso quelli che fino a un attimo prima erano considerati indispensabili. Succede, quando l’unico criterio è il campo. E Gasperini, in questo, è coerente fino in fondo: chi regge, resta. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Da scarto a pilastro del nuovo corso: così Gasperini ha cambiato idea su un suo calciatore

In questa notizia si parla di: cambiato - scarto - pilastro - corso

Da scarto a pilastro del nuovo corso: così Gasperini ha cambiato idea su un suo calciatore.

Cede un pilastro nella libreria Feltrinelli: Evacuato l'intero palazzo in via del Corso - Cede un pilastro nella libreria Feltrinelli: Evacuato l'intero palazzo in via del Corso Tutti i 36 appartamenti dell'edificio sono stati sgomberati ... Da corriere.it