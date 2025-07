Angelica Schiatti e la causa contro Morgan udienza rinviata a settembre | Lui vuole prendere tempo per sfinire i magistrati e me nella speranza che possa mollare

L’attesa si fa ancora più lunga: Angelica Schiatti e Morgan affrontano un processo che, dopo il fallimento della mediazione, riprende a settembre. L’artista, sui social, denuncia una vera e propria “Inquisizione” mediata dai giornali, mentre lui cerca di dilatare i tempi sperando di logorare la controparte. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi decisivi.

Fallito il tentativo di mediazione tra imputato e parte civile, il processo slitta ancora. Sui social network il cantautore parla dell'Inquisizione contro di lui messa in atto dai giornali.

