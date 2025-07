La toga rossa Albano ferma l' espulsione dell' immigrato anti-Meloni Le frasi choc sulla figlia

La decisione shock della giudice Silvia Albano di sospendere l'espulsione di Ibii Ngawang, calciatore camerunense coinvolto in polemiche per frasi contro il governo e la sua famiglia, ha scatenato un acceso dibattito pubblico. La vicenda mette in luce tensioni e questioni delicate legate all'immigrazione e alla giustizia in Italia. Ma cosa si nasconde dietro questa controversia? La risposta apre un nuovo capitolo nel confronto tra legge e diritti umani.

Polemiche per la decisione della giudice Silvia Albano, in forza presso la sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma, che ha disposto la sospensione del decreto di espulsione nei confronti di Ibii Ngawang, 27 anni, cittadino camerunense residente in Italia. Ngawang, calciatore tesserato con una squadra marchigiana, aveva pubblicato sui social un video girato davanti alla questura di Macerata nel giorno di Pasqua, contenente espressioni volgari e minacce rivolte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a sua figlia minorenne. Tra le frasi pronunciate: “Melo', ho saputo che hai una bella figlia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La toga rossa Albano ferma l'espulsione dell'immigrato anti-Meloni. Le frasi choc sulla figlia

