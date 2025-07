Ironheart | il finale include uno sguardo rapidissimo alla versione fedele ai fumetti di QUEL personaggio

Attenzione, spoiler in arrivo! Nel sorprendente finale di Ironheart, scopriamo che Parker Robbins ha ottenuto “The Hood” da Mefisto (Sacha Baron Cohen), aprendo le porte a un nuovo orizzonte soprannaturale nel MCU. Ora, uno sguardo rapido alla versione fedele ai fumetti di quel personaggio ci permette di apprezzare meglio le possibili evoluzioni di questa affascinante narrazione, pronta a rivoluzionare il modo di raccontare storie nel Marvel Cinematic Universe.

