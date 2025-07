Isola dei famosi Loredana Cannata su Adinolfi svela | Lo detestavo poi ho scoperto…

All’Isola dei Famosi, i rapporti tra naufraghi si intrecciano tra emozioni e rivelazioni sorprendenti. Loredana Cannata, inaspettatamente, ha svelato come il suo pensiero su Mario Adinolfi sia mutato nel corso dell’avventura, passando da un sentimento di antipatia a una riflessione più matura. La finale si avvicina e questi ultimi retroscena aggiungono pepe a questa stagione indimenticabile. La verità emerge solo ora, lasciando tutti senza parole.

Loredana Cannata parla di Mario Adinolfi all'Isola dei famosi, cosa pensava di lui e cosa pensa ora. Il percorso dei naufraghi all' Isola dei famosi sta per concludersi, stasera infatti andrà in onda la finale su Canale 5, intanto Loredana Cannata si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che riguardano Mario Adinolfi. Il loro rapporto è decisamente cambiato rispetto all'inizio della loro avventura in Honduras. La naufraga nelle scorse ore riferendosi al suo compagno di avventura in confessionale ha detto: " Sono arrivata sull'Isola detestando il personaggio Mario Adinolfi per le idee che porta avanti che sono assolutamente opposte alle mie e alle battaglie che porto avanti.