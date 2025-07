The Old Guard 2 | trama cast e finale del film su Netflix

Preparati a immergerti in un mondo di azione, magia e alleanze inattese con "The Old Guard 2", il sequel tanto atteso disponibile su Netflix dal 2 luglio 2025. Diretto da Victoria Mahoney e interpretato da Charlize Theron, il film rivela nuovi segreti e sfide per i guerrieri immortali, portando la saga a un livello superiore. Scopri trama, cast e il sorprendente finale di questa avventura epica che ti terrà col fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Il sequel di successo dell'action-fantasy del 2020, The Old Guard 2, diretto da Victoria Mahoney, rappresenta un nuovo capitolo nella saga dei guerrieri immortali. Disponibile su Netflix dal 2 luglio 2025, il film approfondisce le vicende del gruppo guidato da Andy, interpretata da Charlize Theron. Con una durata di circa 105 minuti, questa produzione coinvolgente promette ai fan nuove emozioni e colpi di scena. regia, produzione e protagonisti di The Old Guard 2. chi dirige e produce il film. Victoria Mahoney si prende la responsabilità della regia, subentrando a Gina Prince-Bythewood. La sceneggiatura è firmata da Greg Rucka, insieme a Sara L.

The Old Guard 2, Uma Thurman ragiona su un possibile terzo film del franchise Netflix - Une Thurman, protagonista indimenticabile di The Old Guard 2, si interroga sul futuro del franchise Netflix: un terzo film potrebbe davvero essere alle porte? La sua risposta aperta e coinvolgente fa sognare i fan, lasciando intendere che una nuova avventura potrebbe essere dietro l’angolo.

