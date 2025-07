Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft | insieme a Moni Ovadia si parla di Giordania

In un mondo spesso avvolto nella menzogna, la verità emerge da luoghi inaspettati come Gaza, definita da Tarek Ashur l’unico spazio libero dove si conosce davvero la realtà. In questa serie intensa, Alessandro Di Battista ci guida attraverso le crisi globali, portandoci a scoprire storie chiave come quella di Ashur e di altri rifugiati. Prepariamoci a un viaggio emozionante e rivelatore, perché la verità merita di essere ascoltata fino in fondo.

“ Gaza è l’unico luogo libero al mondo perché almeno lì conosciamo la verità. Il resto del mondo vive nella menzogna”. Con queste parole Tarek Ashur, responsabile dei pazienti fuggiti da Gaza e oggi ricoverati all’ospedale al-Rantisi di Amman, descrive la realtà che è stato costretto a lasciare. Dopo la prima puntata sulla Russia e la seconda sull’ Iran, il 2 luglio arriva su TvLoft il terzo episodio de “La polvere del mondo” di Alessandro Di Battista dedicato alla Giordania, un Paese in cui vivono oltre 2 milioni di profughi palestinesi su un totale di 10 milioni di abitanti. Attraverso il dialogo con Moni Ovadia, attore, scrittore e intellettuale ebreo ed antisionista, e basandosi su una serie di reportage fatti in Giordania per Il Fatto Quotidiano nel 2024, Alessandro Di Battista traccia un’analisi storica, politica e sociale di una terra in cui cultura araba, palestinese e beduina si fondono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Di Battista con ‘La polvere del mondo’ su TvLoft: insieme a Moni Ovadia si parla di Giordania

