Nappi e Papa Lega | Piscina comunale cara per i napoletani

Tempo di lettura: 2 minuti “ Le tariffe applicate alla piscina dello Stadio Collana sono inaccettabili e totalmente scollegate dalle esigenze delle famiglie napoletane. Quindici euro per la libera balneazione senza alcuna riduzione prevista: né per minori, né per famiglie, né per chi versa in condizioni economiche difficili. È una politica dei costi antisociale, che esclude proprio chi cerca sollievo e inclusione in un servizio pubblico”. Così, in una nota congiunta, Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, ed Emanuele Papa, consigliere della Lega alla V Municipalità e presidente della Commissione Trasparenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it