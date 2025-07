Roma ecco la nuova maglia 2025 26 | un tuffo nel passato per onorare il futuro

un’idea di come sarà il look che accompagnerà la squadra nella prossima avventura. Un mix di tradizione e innovazione, questa maglia celebra le radici giallorosse mentre guarda al futuro. La passione dei tifosi è già in fermento: prepariamoci a vivere una stagione indimenticabile, perché ogni dettaglio conta quando si tratta di onorare la storia della Roma.

Ci siamo. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, le prime immagini della maglia che la Roma indosserà nella stagione 202526 sono finalmente trapelate online. A svelarle, come da tradizione, è stato il portale specializzato FootyHeadlines.com, sempre sul pezzo quando si tratta di anticipazioni legate al mondo del design calcistico. L’annuncio ufficiale del club è atteso nelle prossime settimane, ma intanto i tifosi possono iniziare a farsi un’idea concreta di quella che sarà la nuova pelle della Roma. Un design semplice, che sa di storia. A colpire subito l’occhio è la scelta cromatica essenziale: un rosso scuro, profondo, elegante, accompagnato da dettagli in arancione acceso, che richiamano uno stile tanto sobrio quanto nostalgico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ecco la nuova maglia 2025/26: un tuffo nel passato per onorare il futuro

In questa notizia si parla di: roma - maglia - ecco - tuffo

Roma, Dorgu si allena con la maglia giallorossa: lo scatto è virale FOTO - Roma Dorgu si allena con la maglia giallorossa, catturando l’attenzione con uno scatto virale che sta facendo il giro del web.

Un Tuffo nel Passato: arriva Chiavari Vintage! Sabato 21 giugno, dalle ore 17, nel centro storico di Chiavari. Preparatevi a rivivere i mitici anni ’60, ’70, ’80 e ’90 con musica, spettacoli e tante sorprese per tutte le età! Piazza Roma – Vintage Park: giostre, Vai su Facebook

La Lazio celebra 125 anni: ecco la maglia; Roma, ecco le nuove maglie Adidas: il cambio di look è un tuffo nel passato; Roma, ufficiale il ritorno con Adidas: la prima maglia 2023-2024.

Roma, ecco le nuove maglie Adidas: il cambio di look è un tuffo nel passato - Leggo.it - Roma, ecco le nuove maglie Adidas: il cambio di look è un tuffo nel passato I giallorossi tornano al passato: un tributo alla maglia della stagione 1992/1993 ... Come scrive leggo.it

FOTO - Roma, ecco il nuovo kit di allenamento: il nero si unisce al giallorosso - Nell'inaugurazione del nuovo store di Roma Termini, i tifosi hanno notato una novità: disponibile la nuova maglia, con dettagli neri ad accompagnare il giallorosso ... Segnala ilromanista.eu