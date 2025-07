Calhanoglu il recidivo | l’Inter il Milan e prima ancora l’Amburgo! Tutte le fratture del passato del turco

Hakan Calhanoglu, il turco dal talento ineguagliabile, ha vissuto una carriera fatta di alti e bassi, tra addii turbolenti e rinascite. Dalla sua esperienza all’Amburgo alle sfide con Milan e Inter, il suo percorso è stato segnato da fratture e riprese, ma sempre ricco di passione e sinfonie calcistiche. Un talento che non smette mai di sorprendere, pronto a scrivere nuove pagine di grande calcio.

Hakan Calhanoglu non è mai stato un calciatore banale, né sul campo né fuori. Il suo piede destro, capace di disegnare parabole impossibili come la punizione da 40 metri contro il Borussia Dortmund, ha regalato capolavori da museo. Non a caso, ad Amburgo – dove ha mosso i primi passi importanti nel calcio tedesco – qualcuno avrebbe voluto esporlo alla Kunsthalle, il celebre museo che ospita anche il "Viandante sul mare di nebbia" di Caspar David Friedrich. Ma se in campo incanta, fuori il centrocampista turco ha lasciato spesso dietro di sé una scia di tensioni.

