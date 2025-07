16enne respinto da un locale a Pescara spara colpi di pistola in aria e si dà alla fuga paura in riviera

Una serata di festa si trasforma in un incubo sulla riviera di Pescara: un sedicenne respinto da un locale reagisce esplodendo colpi in aria con una pistola a salve e scappa via. L’episodio ha scosso la comunità , portando all’intervento delle forze dell’ordine e a un deferimento per minacce e porto d’armi. La paura e il clamore sono destinati a lasciare traccia, ricordandoci quanto sia importante la responsabilità nei momenti di impulsività .

Un sedicenne deferito per minacce e porto d'armi dopo aver esploso colpi in aria con una pistola a salve sulla riviera nord.

