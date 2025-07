Calendario Mondiali scherma 2025 | tutte le gare giorno per giorno programma tv

La scherma si prepara a scrivere una nuova pagina di storia ai Mondiali 2025, dal 22 al 30 luglio a Tbilisi, un’occasione unica per la Georgia e per l’Italia, che punta a dominare il medagliere. Con il calendario completo delle gare e il programma TV dettagliato, non perderai neanche un colpo di questa emozionante avventura. L’Italia, fresca di successi e con grandi ambizioni, si appresta a dare il massimo in questa sfida imperdibile.

La scherma è pronta a vivere il grande appuntamento della sua estate. Dal 22 al 30 luglio a Tbilisi sono in programma i Mondiali 2025. Si tratta di una prima volta per la Georgia come paese ospitante della rassegna iridata. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per questo evento con la nazionale azzurra che vorrà certamente essere grande protagonista, provando a battagliare per il primo posto nel medagliere. Un’Italia che è reduce dai Campionati Europei di Genova, dove ha raccolto tredici medaglie, facendo meglio della passata edizione, anche se a Basilea gli ori erano stati cinque e non tre come nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali scherma 2025: tutte le gare giorno per giorno, programma, tv

