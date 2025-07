Scuola senza voti e senza ansia al via una nuova sperimentazione | Così la scuola è più seria non più facile

Una rivoluzione nel mondo scolastico sta per iniziare: a Pisa, un liceo lancia il progetto "Oltre il voto", un approccio innovativo che mira a ridurre ansie e stress, sostituendo i voti numerici con valutazioni più articolate e significative. Questa sperimentazione rappresenta un passo avanti verso una scuola più serena e orientata alla crescita personale, coinvolgendo studenti e genitori in un cammino di apprendimento più autentico e meno competitivo. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il modo di valutare il talento e le competenze.

Dal prossimo anno scolastico un liceo di Pisa introdurrà una sperimentazione denominata Oltre il voto, coinvolgendo due classi prime in un percorso valutativo alternativo. Il voto numerico sarà sostituito nelle verifiche con valutazioni scritte e articolate, con l’obiettivo di ridurre la pressione emotiva e favorire lo sviluppo dell’autovalutazione. Il progetto è stato presentato lunedì ai genitori e si basa su esperienze analoghe già realizzate in altri istituti e nello stesso istituto, seppure limitatamente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Qualche giorno fa il docente e scrittore Enrico Galiano ha fatto una riflessione sulla valutazione, i voti a scuola e il fatto che a suo avviso la media aritmetica dei voti in pagella non ha senso. Il suo video ha scatenato molti commenti e lui ha deciso di ribadire a Vai su Facebook

