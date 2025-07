Treviso al via la Mediolanum Padel Cup

Treviso si accende con l’attesa della Mediolanum Padel Cup, l’evento che riunisce le leggende del padel e le superstar della Top 100. Dal 27 giugno al 6 luglio, questa tournée internazionale attraversa l’Italia, portando in scena emozioni, talento e passione per uno sport in rapida ascesa. Con oltre 150 paesi coinvolti e milioni di appassionati, la Mediolanum Cup è più di una competizione: è il cuore pulsante di una vera rivoluzione sportiva.

Scendono in campo a Treviso, fino al 6 luglio, per la Mediolanum Cup, le superstar del padel: trentacinque tra giocatori e giocatrici della Top 100. Mediolanum Padel Cup è la padel tournée internazionale articolata su sei tappe che attraversa l’Italia nel nome della passione per la ‘pala’. Una passione che coinvolge 150 paesi, oltre 30 milioni di praticanti e conta circa 73mila campi nel mondo. La tournée firmata Banca Mediolanum è parte di CUPRA FIP Tour, il circuito professionistico mondiale della International Padel Federation, che si snoda sui cinque continenti con oltre 300 tornei. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

