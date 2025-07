Regionali Cataudo FI | Data del voto incerta la Campania non può restare ostaggio

La data delle elezioni regionali in Campania non può essere lasciata nell’incertezza, poiché il vero valore è nella fiducia dei cittadini e nel rispetto delle regole democratiche. Le parole di Fulvio Martusciello evidenziano come ogni ritardo alimenti solo sconcerto e diffidenza. È arrivato il momento di agire con decisione, perché il futuro della regione merita chiarezza e impegno immediato.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il tema della data del voto regionale non è una questione formale, ma sostanziale: riguarda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e il rispetto dei principi democratici. Le parole del segretario regionale Fulvio Martusciello restituiscono con chiarezza il disagio di una Campania che non può restare sospesa per calcoli e tatticismi. Prendere tempo, in questo momento, significa alimentare l'incertezza e rinviare il confronto con gli elettori, che sono gli unici titolati a scegliere chi deve governare. Forza Italia sta lavorando con serietà a una proposta credibile, aperta al mondo civico e fondata sulla responsabilità.

