14 anni fa, il magico royal wedding di Charlene e Alberto di Monaco ha catturato il cuore di tutti, segnando un nuovo capitolo nel principesco regno di Monaco. Una storia d’amore tra mondi diversi, che ha trasformato una nuotatrice sudafricana in una vera principessa. Ricordiamo ancora quegli sguardi, le lacrime di emozione e gli abiti eleganti: un giorno indimenticabile che ha scritto la storia del Principato. E oggi, quel legame speciale continua a brillare.

Era il 2 luglio 2011 quando Alberto di Monaco, a capo del principato, portò all’altare Charlene Wittstock. Una donna senza sangue blu, sudafricana ed ex nuotatrice. L’amore della sua vita, l’unica a convincerlo a fare il grande passo. Di quel giorno sono rimaste tante immagini: lei bellissima, in Armani. Lui pure, in bianco, molto affascinante. Le lacrime di lei appena dopo la cerimonia. La principessa Carolina in azzurro. Charlotte Casiraghi in rosa. Nozze da favola, insomma. Velate, però, da qualche pettegolezzo che non ha mai abbandonato la coppia. Uno su tutti, la presunta fuga della futura sposa a pochi giorni dalla cerimonia. 🔗 Leggi su Amica.it