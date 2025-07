Stop Usa alla consegna di alcune armi a Kiev | l’Ucraina convoca l’incaricato d’affari americano

La decisione degli Stati Uniti di sospendere alcune consegne di armi all’Ucraina ha scatenato una reazione diplomatica immediata. Kiev, infatti, ha convocato l’incaricato d’affari americano, sottolineando come i ritardi negli aiuti militari possano rafforzare le posizioni russe. La tensione aumenta mentre le parti cercano di fare chiarezza su questa intricata vicenda, lasciando presagire che nei prossimi giorni si chiariranno gli sviluppi di questa delicata crisi internazionale.

Dopo la decisione di Washington di interrompere alcune consegne di armi all’ Ucraina, compresi i sistema di difesa antiaerea, l’Ucraina ha convocato l’incaricato d’affari americano, comunicando che i ritardi negli aiuti militari “incoraggeranno” la Russia. “Stiamo chiarendo la situazione. Credo che tutto sarà chiarito nei prossimi giorni”, ha dichiarato ai giornalisti il consigliere presidenziale Dmytro Lytvyn, poco dopo che Kiev aveva convocato un diplomatico statunitense per sottolineare “l’importanza cruciale” delle forniture militari americane nella difesa contro l’invasione russa. “La parte ucraina ha sottolineato che qualsiasi ritardo o rinvio nel sostegno alle capacità di difesa dell’ Ucraina non farebbe altro che incoraggiare l’aggressore a continuare la guerra e il terrore, piuttosto che cercare la pace”, riferisce ancora il ministero, sottolineando che “le parti hanno discusso delle consultazioni in materia di forniture di difesa, attualmente in corso a tutti i livelli, e di ulteriori contatti tra l’Ucraina e gli Stati Uniti, che contribuiranno a trovare soluzioni reciprocamente vantaggiose per rafforzare le capacità di difesa del nostro Stato, aumentando la pressione sulla Russia per promuovere gli sforzi di pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it