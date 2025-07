Calciomercato Como non tramonta la pista Kuhn | ultimo tentativo già pronta l’alternativa

Il calciomercato del Como è più vivo che mai: non tramonta la pista Kuhn dal Celtic, con un ultimo tentativo in corso. La società non si ferma e, dopo aver annunciato Baturina e avviato trattative per Morata, punta ancora forte su un rinforzo d’esperienza e qualità. La strategia è chiara: rafforzare l’attacco e puntare a risultati sorprendenti. Resta da scoprire quale sarà il prossimo passo in questa entusiasmante corsa di mercato.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Como, con l'obiettivo Liel Abada Kuhn dal Celtic per rinforzare l'attacco. I dettagli Il Como non ha intenzione di fermarsi sul mercato. Dopo l'arrivo ufficiale di Baturina e le trattative avanzate per Alvaro Morata, il club lariano continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di .

Calciomercato Como, acquisto da urlo per Fabregas: colpaccio da 30 milioni di euro - Il Como sorprende tutti con un colpaccio da 30 milioni di euro: l'acquisto di Cesc Fabregas! Dopo un avvio complicato, la squadra sta vivendo una stagione straordinaria in Serie A, risalendo fino al decimo posto con 48 punti.

Como, ultimo tentativo per Kuhn: se la trattaiva non si sblocca, si chiuderà per Addai - Il Como farà un ultimo tentativo per Kuhn del Celtic: se la situazione non si sblocca, i lombardi andranno su Addai ... Secondo gianlucadimarzio.com

Como, Addai verso il sorpasso su Kühn: si lavora per l’esterno dell’AZ Alkmaar - In casa Como sorpasso di Jayden Addai su Nicolas Kuhn per la trequarti: si lavora per cercare l'intesa con l'AZ Alkmaar ... Da gianlucadimarzio.com