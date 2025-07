Giulia De Lellis l’abito bianco e nero di gusto bon ton ad Atene

Giulia De Lellis, icona di stile e spontaneità, si distingue ancora una volta con il suo look bon ton in bianco e nero, indossato ad Atene. Dopo aver superato le prime reticenze, il mondo ora conosce la sua lieta novella: è incinta. Eppure, niente sembra smorzare il suo entusiasmo o il suo ritmo frenetico sui social. Per lei, questa estate promette di essere un vero sogno ad occhi aperti, tra emozioni e stile impeccabile.

Superate le prime ritrosie ad annunciarlo, oramai tutto il mondo ne è a conoscenza (soprattutto per merito di giornali un filo troppo invadenti): Giulia De Lellis è incinta, ma nulla è cambiato. L'influencer romana non ha affatto perso il suo tocco fashion, e così nemmeno il vorticoso ritmo lavorativo che da sempre documenta puntualmente sui social. Questo preludio d'estate per lei è un sogno ad occhi aperti – almeno apparentemente – tra una incredibile meta di piacere ed una di dovere: dopo Forte dei Marmi è infatti volata in Grecia, per prendere parte ad un esclusivo evento targato Tom Ford. Come se la sarà cavata in argomento di look? Egregiamente come al solito, ma questo è scontato.

