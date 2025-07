Tacchinardi rende onore al Real Madrid | È passata con merito giocando meglio quella parte di partita! Poi minimizza il caso Yildiz | Bene l’impegno ma…

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista juventino, rende omaggio al Real Madrid, sottolineando la loro superiorità nella partita e la meritatissima passata del team bianco. Mentre elogia la prestazione madrilena, minimizza il caso Yildiz, evidenziando l’impegno complessivo della Juventus. Le sue parole, pronunciate dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, ci offrono uno sguardo equilibrato su un confronto difficile, dimostrando come il rispetto e il fair play siano fondamentali nel calcio di oggi.

Tacchinardi, ex centrocampista, della Juventus, ha parlato dell’eliminazione bianconera contro il Real Madrid: sorprendono le parole su Yildiz. Alessio Tacchinardi ha parlato dell’eliminazione patita dalla Juventus al cospetto del Real Madrid. Ecco cos’ha detto ai microfoni e alle telecamere di Mediaset dopo il confronto di Miami, che ha sancito la fine dell’esperienza dei bianconeri al Mondiale per Club. REAL MADRID VINCENTE CON MERITO – « Il Real Madrid è passato con merito, ha fatto sicuramente meglio soprattutto nella seconda parte, la Juve ha fatto una buona partita e ha avuto occasioni importanti con Kolo Muani davanti al portiere dopo una grande giocata di Yildiz che finché è stato in campo ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi rende onore al Real Madrid: «È passata con merito giocando meglio quella parte di partita!». Poi minimizza il caso Yildiz: «Bene l’impegno, ma…»

