nel posto giusto con incontrada e panariello su raiplay

“Nel posto giusto”, da giovedì 3 luglio su RaiPlay, racconta, attraverso una lunga telefonata, la fine di una storia d’amore. Le incomprensioni di un rapporto ormai al capolinea sono esasperate proprio dalla modalità attraverso la quale si parlano i protagonisti – Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello – tra il cellulare che non ha campo e le batterie scariche, in un dialogo che diventa sempre più coinvolgente. Lei in casa, lui fuori. Lei esterna il dolore nella solitudine, lui lo camuffa nella vita che gli passa accanto. Non hanno tanto tempo per dirsi addio, ma le parole restano sospese in una narrazione intensa e allo stesso tempo tragicomica che lascia spazio alla riflessione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it