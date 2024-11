Liberoquotidiano.it - Un innovativo sistema di ologrammi tra Bari e il Kurdistan

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - La nuova tecnologia sarà presentata il 26 novembre presso l'Università di, nell'ambito del nono Forum delle Giornaliste del Mediterraneo, 22/11/2024 - La nona edizione del Forum delle Giornaliste del Mediterraneo (FMWJ) che si terrà ail 25 e 26 novembre e a Lecce il 27 novembre, sarà l'occasione per presentare ufficialmente un nuovo dispositivo per l'infotainment e l'edutainment: gliin real time.È perfettamente riuscito, infatti, l'esperimento di far dialogare in diretta l'ologramma in misura 1:1 di una docente in jineolojî? (in curdo: scienza delle donne) che si trovava presso l'Università del Rojava (nella Siria del nord est) con i praticanti del master in Giornalismo dell'Università di, che l'hanno intervistata, interagendo con lei in tempo reale.