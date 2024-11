Tvzap.it - Tragedia all’uscita da scuola, bimba viene travolta dall’autobus: scena spaventosa

Ancora unadella strada alle porte di Roma. Una bambina di 11 anni, per cause in corso di accertamento, è stata investita da un autobus. È successo nel pomeriggio di oggi,dalla. L’episodio è avvenuto intorno alle 14:30 e ha lasciato la comunità locale sotto shock.Leggi anche: Camion perde il carico, nonna e nipote restano schiacciati dalle lastre di cementoLeggi anche: Tremendo schianto tra camion e pullman: coinvolte diverse personeBambina di 11 anni investitaSecondo quanto appreso, l’impatto è avvenuto in via Asmara all’altezza del civico 54. La minore, a cui sono state prestate le cure dal personale medico del 118, è stata trasportata all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale del gruppo II Parioli.