Anteprima24.it - Torna la pista di pattinaggio, Mastella sul Natale punge De Luca: “La Regione non mandi i fondi solo a Salerno”

Tempo di lettura: 2 minutil’attrattiva delladiin piazza Roma. Operativa dalla giornata di sabato 23 novembre, laha superato i problemi creati dal vento forte e dalla pioggia che questa mattina si sono scatenati sulla Città e gli organizzatori hanno assicurato che, a parte qualche grattacapo per loro, gli appassionati delsul ghiaccio potranno divertirsi. Infatti, sono tuttora in corso le procedure tecniche per innaffiare lae renderla ghiacciata tra qualche ora. L’attrazione per i più piccoli e più grandi, che quest’anno compie la maggiore età, è peraltro l’apridelle festività natalizie promosse dal Comune. Le danze, per così dire, si apriranno con un Coro: è infatti stata fissata al prossimo 29 novembre l’esibizione, anch’essa divenuta una tradizione, dei più piccoli con i Canti natalizi.